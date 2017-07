Sheyla Rojas: Doménica Delgado asegura que Pedro Moral intentó besarla cuando ya estaba con la 'Leona'

La modelo Doménica Delgado reveló que su expareja y actual ‘saliente’ de Sheyla Rojas, el empresario Pedro Moral, intentó besarla y le dijo que aún la amaba, al coincidir en una discoteca donde también estaba la popular ‘leona’.

“Me sorprendió porque se acercó y quiso darme un besito. No tenía ni idea que iba a pasar, pero antes de eso, Pedro nos saludó al ‘Zorro’ y a mí, se notaba que estaba tomado. Él pasó por detrás de mí y me dijo: ‘Te amo’. No lo podía creer en ese momento y me reí, porque supuestamente estaba con su enamorada (Sheyla Rojas) al costado”, manifestó Delgado, quien añadió que la ‘guerrera’ no se dio cuenta de lo que hizo el empresario.

“Ella estaba en el box de Pedro, fue raro”, acotó sobre Sheyla Rojas.



A su vez, la modelo contó que tiene una relación cordial con Pedro.

“Tenemos buena relación, cuando terminamos, nos alejamos y luego volvimos a hablarnos. Es mi amigo, la última vez que conversamos fue hace cuatro semanas”, contó.



A su vez, reveló que Moral viajó a Varadero con Sheyla Rojas por los feriados de Fiestas Patrias. “Se han ido en familia”, precisó.