Sheyla Rojas: Doménica Delgado asegura que Pedro Moral es celoso y desconfiado

Doménica Delgado le deseó lo mejor a Sheyla Rojas con Pedro Moral, luego que la ‘leona’ oficializó su relación con el empresario, quien también fue pareja de la modelo.

“Él es una persona buena, no tengo nada malo que hablar de él. Y en verdad, estoy en una etapa de mi vida que no me importa, soy paz y amor. Para mí, el amor es lo primero y si están felices y enamorados, bien por ellos”, dijo sobre empresario que vive romance de Sheyla Rojas, aunque reconoció que tuvo una relación tóxica con Moral.

“Yo no le daba motivos, más pisada no podía ser, pero es bien celoso, desconfiado, no quería ni que me saluden, era muy territorial. Lo malo fue que nos veíamos todos los días, fue un error. Sí, fue una relación bien tóxica”, contó sobre la actual pareja de Sheyla Rojas.

Por otro lado, Sheyla Rojas escribió en su Facebook un post dedicado a Pedro.



“Desde que nos conocimos supe que compartiríamos cosas lindas, hoy por hoy no puedo estar más segura de eso y del gran hombre que eres. Gracias por tantos detalles y cosas lindas, me haces muy feliz y sé que es un sentimiento mutuo. Seremos compañeros por muchísimo tiempo, si Dios lo permite... Donde sea y como sea, contigo mi amor, te amo”, posteó Sheyla Rojas.