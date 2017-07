Sheyla Rojas le manda indirecta a Flavia Laos por comentario racista [VIDEO y FOTOS]

La conductora de televisión Sheyla Rojas se refirió a las supuestas declaraciones racistas de Flavia Laos. La joven de 19 años es involucrada por segunda vez en el año en escándalo racista, por audio donde se le escucharía decir que "el cholo nunca deja de ser cholo".



La "Leona Loca" indicó que ella se sentía orgullosa de ser "chola power". Sheyla Rojas dio esta breve declaración al programa "Amor, amor, amor" e incendió las redes sociales.



No es la primera vez que Sheyla Rojas le manda indirecta a Flavia Laos. En mayo de este año cuando la actriz empezó a frecuentar al ex de la conductora de televisión, Patricio Parodi, la ex chica reality se le mandó con todo a la joven por su frase de "gallina vieja".



Al poco tiempo, Sheyla Rojas se pronunció por esta declaración de Flavia Laos. "La gente que me conoce sabe que tengo la correa más ancha que la de papá Noel, lo que me puedan decir las personas que no son importantes en mi vida, la verdad no me importa, no me afecta y no me molesta", indicó la conductora de "Estás en todas".



