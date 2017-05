Flavia Laos: Peluchín dice 'chibola desneuronada' a rubia por llamar 'gallina vieja' a Sheyla Rojas [VIDEO]

Ola de críticas a Flavia Laos. Luego que Sheyla Rojas la destruyera en vivo por llamarla 'gallina vieja', Rodrigo González, Peluchín, se sumó a la ola de críticas que ha tenido que soportar la exprotagonista de 'Ven baila quinceañera' en los últimos días por el escandaloso vivo que hizo en redes sociales.



Peluchín la llamó 'chibola desneuronada' por meterse con la edad de Sheyla Rojas. "Qué puedes esperar, una persona que se graba haciendo eso, creyendo que es bacán, imagínate lo que tiene en la cabecita".



"Me imagino a ella conversando con sus amigos diciéndole 'yo soy tan popular'. Es la que no quiere, pero se pone en vitrina, se pone el lacito, la que no entren a esto, pero me grabo haciéndolo", ridiculizó Rodrigo González a Flavia Laos.

"Flavia Laos es la típica que muere por estelaridad, que ya le encantó y ya se olvidó de todo el perfil... Aquí venía con su cara de no rompía un plato y ahora se carga la vajilla completa", siguió disparando Peluchín.



Flavia Laos, a pesar de todo, sigue muy activa en las redes sociales, pero ahora ha optado por desactivar los comentarios en sus perfiles con la intensión de no recibir más críticas de las seguidoras de Sheyla Rojas, quienes le han dicho de todo en los últimos días.