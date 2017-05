¿Sheyla Rojas llamó al 'Zorro' Zupe 'hipócrita' y 'doble cara'? [VIDEO]

Sheyla Rojas estuvo hoy completamente desatada y dispuesta a responder a todos sus detractores. Primero lo hizo con Flavia Laos, quien la llamó 'gallina vieja' y ahora le mandó un mensaje al 'Zorro' Zupe, que en los últimos días la ha llamado 'patética'.



Sheyla Rojas, que en un principio no decía su nombre indicó que tiene suficientes problemas como para ocuparse de personas que no tienen importancia y no se lo merecen.



"Si le molestó, le picó que lo bloqueara y lo eliminara, la verdad no es mi problema. Yo decido a quien tener en mis redes sociales y a quien no y si tengo la posibilidad de bloquearte es por algo", se lanzó con todo Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas llamó hiócrita y doble cara al Zorro Zupe. (Video: América Tv)

La conductora de 'Estás en Todas' agregó que ella prefiere tener en sus redes sociales personales a personas muy cercanas a ella.



"No me gusta la gente hipócrita, la gente doble cara y si puedo evitarlo de alguna u otra forma te voy a bloquear", disparó Sheyla Rojas refiriéndose claramente al 'Zorro' Zupe.



Aclaró adecmás que el 'Zorro' Zupe "nunca ha sido mi amigo y tampoco tengo algo en contra de él".