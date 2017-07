Sheyla Rojas: ¿qué dijo sobre el comentario de Mayra Goñi?

Sheyla Rojas puso ‘paños fríos’ al malentendido que generó el comentario de la actriz Mayra Goñi, quien en una transmisión en vivo se refirió a una ‘gallina vieja’, calificativo que utilizó Flavia Laos contra la conductora de ‘Estás en todas’.



Sheyla Rojas aseguró que Mayra Goñi se comunicó con ella telefónicamente y le aclaró que todo fue un malentendido.



“Ella manifestó que el insulto no fue para mí. Sí, me llamó. Yo creo que no tenemos nada como para estar en enfrentamientos. Agradezco que aclare porque, de hecho, para ella habrá sido incómodo”, dijo Sheyla Rojas.



Anteriormente Mayra Goñi, a través de sus redes sociales, comentó que el apelativo no era para Sheyla Rojas.



“El video que se está difundiendo es por un tema personal. No va referido de ninguna manera a Sheyla Rojas, con quien no tengo ningún problema y existe un respeto y trato cordial”, sostuvo.



Sheyla Rojas: ¿Mayra Goñi también la llamó 'Gallina Vieja' como Flavia Laos? [VIDEO]

“Me ha preocupado lo que ella piense y la llamé para aclarar la situación. Quiero pedir disculpas si este video ha podido malinterpretarse”, continuó Mayra Goñi.



Como se recuerda, en mayo de este año, Flavia Laos calificó de ‘gallina vieja’ a Sheyla Rojas, mientras que ella se consideraba ‘carne fresca’.



Esa situación hizo que Sheyla Rojas expresara su molestia contra Flavia, pues aseguró que sabía que el comentario había sido dirigido a ella, porque en ese tiempo se especuló que la ‘quinceañera’ estaba interesada en Patricio Parodi.