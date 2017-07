Sheyla Rojas se molesta con periodista y la acusa de 'mentirosa' [VIDEO]

La modelo Sheyla Rojas no aguantó que la prensa de espectáculos le preguntara por la supuesta pelea que tuvo con la madre de su ex pareja Patricio Parodi. La rubia pidió que no malinterpreten las cosas.

Como se recuerda, Sheyla Rojas y su exsuegra tuvieron una discusión en redes sociales. La conductora no aguantó que una periodista de Amor, amor,a mor le preguntara por qué borró los comentarios de su publicación.

"Tú como periodista estás mintiendo porque yo en que momento he borrado los comentarios. Lo que hice fue desactivar los comentarios en general. No digas que los he borrado", dijo Sheyla Rojas muy incómoda.

"No vengan a malinterpretar las cosas. No hay ninguna guerra. No hay ninguna pelea, Yo conozco a la familia, ella me conoce a mí. y cada uno puede tener un punto de vista distinto", agregó la conductora de 'Estás en todas'.