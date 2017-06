Sheyla Rojas aseguró que no regresará con Patricio Parodi porque ya no quiere perdonar más y le dio su ‘bendición’ para que oficialice su relación con Flavia Laos, quien días atrás la llamó ‘gallina vieja’.

“La decisión de terminar fue de ambos, lo conversamos y no va más. No voy a regresar con Patricio, para mí es un tema superado, no hay posibilidad de volver”, dijo Sheyla Rojas, que inauguró su tienda ‘Toretto’, en el Real Plaza de Villa María del Triunfo.

Además, Sheyla Rojas agregó que no puede perdonar tantas veces y aguantar mentiras.



“Una puede perdonar, una, dos veces, pero no más... bueno, creo que ambos nos hemos perdonado y ahora cada quien hace su vida. Ahora estoy feliz, enfocada en mi familia y trabajo. Lo que no me gusta son las mentiras, para mentiroso, mentirosa y media”, señaló Sheyla Rojas.

Parece que tiene una relación con Flavia Laos...



Él puede salir con quien quiera, yo les doy la bendición.

Sheyla Rojas 'enterró' a Patricio Parodi.

MALA IMAGEN



Por su parte, Jazmín Pinedo comentó que Flavia Laos es una chica talentosa, pero que su éxito se ve opacado por el mal manejo de ciertas situaciones.

“Me parece que Flavia es un producto que puede funcionar en muchos sentidos, pero empaña todo lo bueno que hace con sus últimos comportamientos. No me parece mal que salga todos los fines de semana, que conozca, que disfrute, que vea qué es lo que le conviene, pero definitivamente hay otros temas que sí se han salido de control”, señaló.