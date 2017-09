Sheyla Rojas publica foto de su hijo y la mamá de Patricio Parodi sorprende a todos con esta respuesta [FOTO]

Parece que la buena relación entre la mamá de Patricio Parodi y Sheyla Rojas se mantiene, a pesar de que los chicos reality ya no estén juntos. Así lo demuestra un comentario en la cuenta de Instagram de la leona, que desborda cariño.

Sheyla Rojas publicó una foto de su hijo, Antoñito, en su red social. No es algo inusual en SheyShey. Sus seguidores están acostumbrados a ver los momentos que pasa junto a su hijo. Lo que sí llamó la atención de muchos, fue la respuesta que envío la mamá de Patricio Parodi.

Tres corazones colocó Sheyla Rojas junto a la foto de Antoñito, el hijo que tiene junto a Antonio Pavón. Evidentemente, la leona loca no podía aguantar la ternura que le causaba ver a su hijo, que la había acompañado al desfile de Yirko Sivirich.

"¡Que divino!", escribió Verónica Costa, la mamá de Patricio Parodi. Ella también acompañó el comentario de corazones, demostrando el gran cariño que le tiene al hijo de Sheyla Rojas, ex del Pato. Su comentario sorprendió a más de uno.

Al parecer, Sheyla Rojas y su ex suegra, la mamá de Patricio Parodi, se llevan de maravilla. El cariño que existía cuando los chicos reality eran pareja no se ha perdido. Al menos no entre Verónica Costa y SheyShey, que parecen buenas amigas.

Aunque ahora Sheyla Rojas tiene una nueva relación y Patricio Parodi parece estar en algo con Flavia Laos, el buen trato y la buena educación no parece haberse perdido. Un buen ejemplo para las demás parejas de la farándula.

Como todos los años, Sheyla Rojas participará en la Teletón, este 6 y 7 de octubre. Como se sabe, su hijo nació con un problema de salud que no le permitía movilizarse correctamente. Afortunadamente, las terapias y tratamientos recibidos en la Clínica San Juan de Dios han hecho la diferencia en la vida de Antoñito.

