Sheyla Rojas le manda este misil a Patricio Parodi que promete dejar huella [VIDEO]

Sheyla Rojas no se quedó callada y le respondió a Patricio Parodi, quien dijo en ‘Estás en todas’ que no necesita irse de viaje para salir con alguien, porque él no se esconde.



“Yo no tengo que dar explicaciones a ti ni a nadie. Que yo me cuide y no me exponga es una cosa, además soy soltera y puedo hacer lo que me da la gana. En esta etapa de mi vida no voy a meterme en problemas por nada ni nadie. He pasado por tantas cosas que ahora para salir con alguien, tengo que ver bien para evitar especulaciones”, respondió Sheyla Rojas.

