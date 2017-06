Sheyla Rojas: Patricio Parodi dejó sorprendido a este personaje con su actitud [VIDEO]

Indignada. Así se siente la conductora de ‘Estás en todas’, Sheyla Rojas, pues Patricio Parodi ‘vetó’ su programa y en más de una oportunidad se negó a declarar para sus cámaras.



“Vamos con este tema (Patricio Parodi), porque de verdad me tiene indignada. No sé lo que pasa con Patricio, pero veamos la nota por favor. Si no es por mí, ¿por quién es? Se quedó sin soga y sin cabra (por Flavia Laos, con quien se le relacionaba sentimentalmente)”, declaró Sheyla Rojas en el mencionado espacio de América Televisión.



Asimismo, Sheyla Rojas no descartó la posibilidad de volver a trabajar con Patricio Parodi, incluso anunció que mañana irá a ‘Esto es guerra’, donde sería presentada como participante.



“No tengo ningún problema de trabajar con él, es más, este lunes iré al programa. No voy a decir absolutamente nada más, el lunes me haré presente. Creo que igual es mejor conversar las cosas, porque la relación terminó bien y no entiendo qué pasó, pero ya conversaremos”, indicó Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas responde a Patricio

Por su parte, el conductor de ‘Esto es guerra’, Mathías Brivio, dijo estar sorprendido por la conducta de Patricio Parodi.



“Patricio sabe que Sheyla Rojas conduce el programa (‘Estás en todas’), seguro no quiere tener comunicación, pensé que eran amigos y me sorprende”, señaló.