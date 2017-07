¿Sheyla Rojas quiere sacar celos a Patricio Parodi? Eso asegura Doménica Delgado [VIDEO]

La modelo Doménica Delgado afirmó que Sheyla Rojas utiliza al empresario Pedro Moral para sacarle celos a Patricio Parodi, enfatizando que no ha superado la separación con el ‘guerrero’.

Doménica agregó que tuvo una relación seria con Moral, de siete meses, y que era una persona que no le gustaba estar involucrada con la farándula.

Además, recordemos que tanto Doménica como Sheyla Rojas tienen como coincidencia haber tenido una relación, no solo con Pedro Moral, sino también con Patricio Parodi y Antonio Pavón.

“Es demasiada coincidencia, por qué meterse con mi expareja... Para mí hay otras cosas, lo hace a propósito, no solo para incomodarme, sino para molestar a Patricio, yo creo que está utilizando a Pedro para sacarle celos a él porque forman parte del mismo círculo de amistades. De esa manera puede estar cerca de Patricio, de Flavia (Laos). No tiene sentido ir a un lugar donde no eres bienvenida”, dijo Doménica Delgado sobre Sheyla Rojas.

"Sheyla Rojas, supera a Patricio Parodi", dice Doménica Delgado.

Luego, comentó que Sheyla Rojas se comportó como una niña cuando estuvo con Pedro Moral en una discoteca.



“Una amiga mía los vio ese día en la discoteca, pasó por ahí y ella se trepó al cuello de él y lo besó. Es una actitud triste”, acotó la modelo.