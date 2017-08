Sheyla Rojas: ¿amor con Pedro Moral fue a primera vista? [VIDEO]

Después de oficializar su relación sentimental con Pedro Moral, la conductora Sheyla Rojas indicó que atraviesa un buen momento y restó importancia a las declaraciones de Doménica Delgado, quien aseguró que el empresario intentó besarla en una discoteca y le dijo que aún la amaba.



“Estoy en una etapa muy bonita de mi vida, muy contenta y mi familia está feliz. Los comentarios que puedan decir terceras personas que no tienen nada que ver con mi vida, no me importan. Los tomo de quien viene y lo que rescato es lo que Pedro me demuestra y me hace sentir. ¡Qué viva el amor!”, manifestó Sheyla Rojas en el programa ‘Estás en todas’.



Asimismo, Sheyla Rojas acotó que se emocionó cuando Moral le pidió que sea su enamorada oficial y mostró el costoso anillo que le obsequió el empresario.

Sheyla Rojas y Pedro Moral

“Lo nuestro fue inexplicable, porque tenía como cuatro meses soltera (tras terminar con Patricio Parodi). Decía que quería estar sola, pero sin pensarlo y sin darme cuenta, empecé a sentir muchas cosas lindas por él y a Pedro le pasó lo mismo”, aseveró Sheyla Rojas, quien agregó que Moral le dedicó una canción del ‘Dúo Idéntico’.



“Crearon la canción para mí, para nuestra relación, fue como un amor a primera vista, porque desde el primer día no nos hemos separado nunca”, sostuvo Sheyla Rojas.