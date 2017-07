Sheyla Rojas y Pedro Moral, su nueva pareja, fueron puro amor en concierto [VIDEO]

Sheyla Rojas olvidó por completo al ‘Pato’ Patricio Parodi, pues se lució de la mano con el empresario Pedro Moral en un multitudinario concierto, el último fin de semana, en el Estadio Nacional.



Como era de esperarse, la llegada de Sheyla Rojas junto a Pedro llamó la atención de la prensa y decenas de curiosos, pero prefirieron no ahondar en detalles de su relación.



“Estamos bien, nos gusta mucho Nicky Jam y por eso hemos venido a bailar todas sus canciones”, dijo brevemente la popular Sheyla Rojas.



Recordemos que hace un mes se conoció de la relación entre Sheyla Rojas y Pedro Moral tras la emisión de un ‘ampay’ en una discoteca barranquina, donde estuvo junto a Flavia Laos y Patricio Parodi.



Además, el empresario Pedro Moral tuvo anteriormente una relación con la modelo Doménica Delgado y la actriz Vanessa Terkes.

"Sheyla Rojas, supera a Patricio Parodi", dice Doménica Delgado.

CARIÑOSOS

Sheyla Rojas y Pedro Moral no ocultan que atraviesan un buen momento como pareja, pues no dejaban de darse besos y abrazos durante el concierto, donde bailaron muy pegaditos y entonaron las canciones de Nicky Jam.



COINCIDIERON

Cabe señalar que Patricio Parodi también asistió al show ‘Juntos en concierto 9’, pero no se llegó a cruzar con Sheyla Rojas. El ‘guerrero’ llegó al evento en compañía de un amigo y estuvo en una zona alejada, para no tener contacto con la prensa.