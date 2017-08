Sheyla Rojas: Reportero se ganó midiendo cinturita y totó a la rubia [VIDEO]

Sheyla Rojas se sometió al 'centímetro de la verdad' para revelar sus medidas de infarto. Y quien se prestó a tomarle detenidamente cada una de las cifras fue el reportero de Domingo Al Día, a quien muchos envidiaron por tan difícil labor.

"Reto de Domingo Al Día: el centímetro", dijo Gabriel Castro, reportero de América. El hombre de prensa empezó por la delantera de Sheyla Rojas. La rubia, entre risas, dijo que el centímetro iba a reventar con la cifra: 86 centímetros de busto.

Luego, el reportero continuó bajando para registrar las medidas de la cintura. Pese a que lo vio, el hombre de prensa no pudo revelar la cifra pues Sheyla Rojas se lo prohibió después de escucharla. "No, no. no digas nada".

Finalmente, el reportero de Domingo Al Día, terminó bajando hasta el totó de Sheyla Rojas. "Yo no tengo la culpa si es que se revienta el centímetro". El reportero sorprendió con la cifra: 103 cms.

Medidas de Sheyla Rojas

Sheyla Rojas está más feliz que nunca luego de confirmar su romance con Pedro Moral. Recientemente, la rubia compartió fotografías al lado del empresario, quien le hizo una cena sorpresa para pedirle que sea su enamorada.

“Desde que nos conocimos supe que compartiríamos muchas cosas lindas juntos, hoy por hoy no puedo estar más segura de eso y de lo gran hombre que eres… Gracias por tantos detalles y cosas linda que me haces sentir es inexplicable, pero me haces muy feliz y sé que es un sentimiento mutuo porque yo también quiero hacerte muy feliz día a día, más y más, seremos compañeros por muchisisisisisisiimo tiempo si Dios lo permite”, escribió Sheyla Rojas en Facebook.

La conductora de 'Estás en Todas' contó en el programa que un dúo de cantantes crearon una canción especialmente para ella por pedido de Pedro Moral. Sheyla Rojas se mostró emocionada al recordar la romántica noche y dijo que desde el día 1, no se ha separado del empresario.

"Crearon la canción para mí, para nuestra relación, fue como un amor a primera vista, porque desde el primer día no nos hemos separado nunca", dijo muy emocionada Sheyla Rojas.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.