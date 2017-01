Sheyla Rojas: Revelan su edad en vivo y ella reacciona así [VIDEO y FOTOS]

El programa Estás en todas, conducido por Sheyla Rojas y Jaime Octavio Mandros Elguera "Choca", tuvo como invitados el sábado pasado a dos de los participantes del reality Esto es Guerra, Angie Arizaga y Mario Hart, para referirse a las críticas sobre las edades de las participantes Paloma Fiuza y Melissa Loza.



La conversación giraba en torno a ese tema, hasta que una desenfadada Angie Arizaga dijo que el tema de las edades no es importante. "Tú Sheyla Rojas eres mayor y nadie dice nada", indicó Arizaga y luego se echo a reír.



Animado por la broma, Mario Hart dijo que había tomado el pasaporte de Sheyla Rojas y había visto su edad, lo cual lo sorprendió. "Se mantiene muy bien", indicó el participante del reality Esto es Guerra.

Aquí casual 🙈 Una foto publicada por Sheyla Rojas Rivadeneira (@sheylarojasrtv) el 1 de Ene de 2017 a la(s) 5:56 PST

Al respecto, Sheyla Rojas dijo que su edad no la avergonzaba y que ella jamás la había ocultado: "Ya quisieran muchas llegar así a esta edad", indicó. Mario Hart le pidió que dijera cuántos años tiene.



Sheyla Rojas indicó que tiene 29 años. "Yo siempre he dicho mi edad, no me arrepiento, no lo oculto. Tampoco trato de bajarme los años", expresó la conductora de Estás en Todas.



Con esta declaración, Sheyla Rojas, se ganó el corazón del Tío Trome, quien cree que es una tontería criticar a las mujeres por su edad.