Sheyla Rojas sin roches con supuesta relación entre Flavia Laos y Patricio Parodi, pero... [VIDEOS]

Sheyla Rojas no puede evitar que lo vinculen con Patricio Parodi, con quien terminó su relación amorosa hace unos meses atrás, pero hoy en 'Estás en Todas' se atrevió a hablar sobre la supuesta relación que su expareja tendría con Flavia Laos



"Me gusta Flavia Laos para Patricio Parodi. Me gusta como pareja, podría pasar algo más adelante. Yo creo que hay esa conexión, esa complicidad. Es una chica talentosa, espontanea, divertida. Les deseo lo mejor", fue lo primero que opinó Sheyla Rojas.

Sheyla sobre Flavia y Patricio

Asimismo, Sheyla Rojas indicó que no tendría ningún problema en que Flavia Laos sea invitada de su programa, pero "esta vez no te pongas el mismo vestido que yo". "Quiero preguntarle qué le gusta de Patricio, como se inició su amistad", agregó.



Sobre Patricio Parodi, Sheyla Rojas sostuvo que su expareja "se bota como buena merca" y que actualmente ambos no mantienen comunicación. "Ya no pasa nada, él ya no está enamorado de mí".



Sin embargo, Sheyla Rojas indicó que para ella Patricio Parodi está enamorado. "Lo veo ilusionado por ahí", dejando entrever que sabría quién es la nueva pareja del integrante de 'Esto es Guerra'.