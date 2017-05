Sheyla Rojas vs. Flavia Laos: ¿Patricio Parodi se lava las manos por bronca entre rubias? [VIDEO]

Patricio Parodi decidió no meterse en la reciente pelea entre Flavia Laos y Sheyla Rojas. El integrante de 'Esto es Guerra' manifestó que "es un asunto que a mí no me incumbe".



"No tengo nada que decir. Eso no me compete a mí. Para qué me voy a meter en un problema que no es mío, basta con los que yo tengo para meterme en otros", declaró Patricio Parodi.



Aseguró que él no tiene "vela en ese entierro" refiriéndose así a la enemistad entre Flavia Laos y Sheyla Rojas, quienes han estado en dimes y diretes en los últimos días luego que la protagonista de 'Ven, baila, quinceañera' llamara 'gallina vieja' a la conductora de 'Estás en todas'.

Patricio Parodi mismo 'Pilatos' en bronca entre Sheyla Rojas y Flavia Laos.

Tras escuchar sus declaraciones, Sheyla Rojas defendió a Patricio Parodi y dijo que "por qué él se va a meter en un problema tonto. Yo creo que esas indirectas están de más".



Por otro lado, Patricio Parodi también evitó referirse al calificativo de 'patética' que el 'Zorro' Zupe le dijo a Sheyla Rojas.



"Me quiero mantener al margen. Yo no sé qué problemas han tenido ellos, pero si una persona habla con alguien es por algo. Si tendrá algún motivo o no, no lo sé. Como yo no conozco, prefiero limitarme a opinar", expresó Patricio Parodi.