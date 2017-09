¿Shirley Arica sufrió agresión por parte de su expareja? [VIDEO]

¿Shirley Arica víctima de agresión? El programa 'Amor Amor Amor' difundió un audio de la participante de Combate llorando desconsoladamente tras, supuestamente, haber sido agredida por su expareja Ángelo Ricci.

Según se escucha en el audio, un amigo de Shirley Arica trata de consolarla por lo sucedido con su expareja. Según contó su amigo Erick, Ángelo Ricci empujó fuertemente a la modelo dentro del ascensor. El impacto fue tan fuerte que tuvo que recibir atención medica.

Según relata este joven, Shirley Arica no denunció a Angelo Ricci porque le dio ataque de pánico. Incluso, afirmó que el ex de la modelo también lo agredió a él, pero que cuando fue a poner la denuncia por agresión, los policías se negaron al no ver grandes heridas en su cuerpo.

En conversación con los conductores de Amor Amor Amor, Ángelo Ricci negó rotundamente que haya agredido a Shirley Arica y a su amigo. Sin embargo, el joven admitió que todos estaban pasados de copas.

¿Shirley Arica agredida?

Esta no es la primera vez que Shirley Arica está envuelta en un caso de agresión. Antes, acusó al padre de su hija -Rodney Pío Dean- de haberla golpeado. Sin embargo, luego ella misma tuvo que rectificarse y negó que él la haya tocado.

En un enlace en vivo, Rodney Pío Dean negó estar enterado de la situación. Pero fue claro al señalar que si Shirley Arica se rodeaba de gente violenta, tomaría acciones. Incluso, manifestó que no quiere saber nada de la expareja de la modelo y lo calificó de 'payaso'.

La producción de Amor Amor Amor se comunicó con Shirley Arica para que ella confirme o desmienta esta situación lamentable. Sin embargo, la modelo se negó a hablar con ellos por el contrato que tiene con Combate.

