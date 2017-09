¿Shirley Arica fue agredida por su 'saliente'? Ella nos responde [VIDEO]

Shirley Arica desmintió haber sido agredida por su ‘saliente’ Angelo Ricci.



“Nunca hubo tal cosa (agresión), prefiero no hablar de ese tema porque no le voy a dar vida a gente que no se lo merece”, dijo Shirley Arica negando lo que afirmó su ‘amigo’ Erick Farfán.



También le pidió a su esposo Rodney Pío que no se meta en sus asuntos.



APOYAN A PRODUCTORA

Por otro lado, Cathy Sáenz, productora de ‘Combate’, afirmó que cuenta con el apoyo de Gian Piero y Renzo Schuller, pero reconoce que la esencia de ‘Combate’ no es la misma, como dijo Marisol Crousillat.



“No conozco a Marisol, pero respeto su opinión porque es una gran productora. Ahora, obviamente que la esencia de ‘Combate’ no es la misma y es porque el programa pasó por una crisis que se está revirtiendo con el regreso de sus conductores originales Gian Piero y Renzo, quienes me respaldan en las decisiones que tomamos. Ellos son los padres del programa”, aseveró.



Han pedido cancelar el programa por el juego de Shirley Arica y Bruno Agostini.

El juego fue suspendido porque siempre nos autorregulamos, apuntamos a mejorar.

¿Shirley Arica agredida?