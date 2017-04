Shirley Arica: Aída Martínez se molestó con ella por esta razón

La modelo Aída Martínez arremetió contra Shirley Arica tras la difusión de unas imágenes donde se ve a la ‘chica realidad’ junto a su esposo Rodney Pío, a quien lo denunció por agresión física.



¿Te sorprende que estén juntos nuevamente?

Eso no me sorprende, porque ellos (Shirley Arica y Rodney) siempre pelean, se denuncian, se matan y regresan. Siempre ha pasado lo mismo y todo el Perú lo sabe. Me da pena porque es una relación tóxica, deberían separarse. Si han decidido regresar, irá de mal en peor y terminará muy mal.



¿Es cierto que Shirley Arica te envió una carta notarial?

No tengo ni idea sobre eso, porque no me ha llegado nada.

