Shirley Arica y Aída Martínez se dijeron de todo en TV ¿Y la amistad? [VIDEO]

No se guardaron nada. Shirley Arica y Aída Martínez no tuvieron filtro y se olvidaron del horario cuando ambas decidieron insultarse en TV en vivo por temas de dinero y terminaron por discutir por su higiene personal.

Todo comenzó cuando Shirley Arica contó la anécdota del día en que ambas dejaron de ser amigas. En ese momento, Aída Martínez no escuchó bien parte de la historia por problemas con el retorno y la exparticipante de El Gran Show comentó:

Shirley Arica: "¿No escuchas? ¿Te has bañado hoy día porque normalmente..."

Shirley Arica vs Aída Martínez

Ante esto, Metiche enfatizó que no era la primera vez que Shirley Arica se burlaba de Aída Martínez. "¿Te has burlado de su higiene?", le preguntó Sofía Franco.

Ante esto, Shirley Arica no tuvo pelos en la lengua y comentó: "No, lo que pasa es que le huelen las axilas". Aída Martínez rápidamente respondió así: "Prefiero que me huela eso a que me huela la boca como tú querida"

Los comentarios sobre la higiene de ambas no quedaron ahí, pero Katy Sheen persuadió a Shirley Arica de cambiar el tema y evitar con el enfrentamiento.

Shirley Arica vs Aída Martínez

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.