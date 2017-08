Shirley Arica y Aída Martínez: Explosivo reencuentro terminó con besito [VIDEO]

Después de estar enfrentadas durante varios meses, Shirley Arica y Aída Martínez se dieron ‘el beso de Judas’ en ‘Cuéntamelo todo’, donde la popular ‘Chica realidad’ fue quien tuvo la iniciativa en limar asperezas. Sin embargo, la arequipeña aseguró que continuará con el proceso legal en contra de la modelo.



“Lo que hizo (darle un beso) ha sido ‘patería’ para que no proceda con la demanda (que la hará por difamación). Lo hizo porque es hipócrita, ya la conozco. Seguiré con el proceso, porque no me ha pedido disculpas”, indicó Aída Martínez al coincidir con Shirley Arica en ‘Cuéntamelo todo’.

ÁLAMO



Por otro lado, el periodista Álamo Pérez Luna reapareció ayer en el magacín matutino, donde se reencontró con Shirley Arica, quien hace unos años lo denunció por acoso y llamó ‘viejo decrépito’.



“Shirley ni me saludó al llegar al set, pero es su estilo, ella es así”, manifestó Pérez Luna, quien descartó entablar una amistad con Shirley Arica.

“Cuando alguien te mete un puñete en la cara sin merecerlo, siempre van a sentir que te jugaron ‘chueco’, evidentemente nunca seremos amigos ni tomaremos un café”, precisó.



Asimismo, Luna se mostró incómodo cuando el programa difundió el audio donde Shirley Arica lo insulta, pero dijo que no se considera un ‘viejo decrépito’.



“Me molestó un poquito, porque han pasado 4 o 5 años. El tema ya está cerrado y espero que con esto (encuentro con Shirley Arica) se cierre el capítulo, porque siento que tengo mucho que dar en televisión. No me siento viejo ni menos decrépito. Estoy perfectamente vital y haciendo mis cosas”, comentó Álamo, quien acotó que le gustaría convertirse en el nuevo panelista del programa de ATV.

