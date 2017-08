"Shirley Arica tiene muchos problemas con el alcohol", asegura Aída Martínez

La modelo Aída Martínez le recomendó a Shirley Arica que vaya a terapia por sus problemas de conducta y con el alcohol. Además, cree que es una persona con ‘doble moral’.



“Ella siempre defendía a su familia, se rasgaba las vestiduras y ahora se luce con otro hombre y dice que es su ‘nueva familia’. Hasta donde sé, sigue casada y lo que tendría sería una relación extramatrimonial, eso es tener doble moral”, precisó Aída Martínez.

A su vez, Aída Martínez contó que cuando eran amigas siempre la aconsejó.



“Muchas veces le dije que vaya al psicólogo y me dijo: estás loca... Ella tiene muchos problemas, y como todos hemos visto, también con el alcohol, debe ir a terapia”, añadió Aída Martínez.



En tanto, Angelo Ricci, nueva pareja de Shirley Arica, dijo que no está enamorado de la ‘Chica realidad’, pero que se están conociendo.



“Recién la conozco, estamos hace dos semanas, no puede nacer el amor tan rápido. Obviamente es mi enamorada oficial, tiene que pasar buen tiempo para estar enamorado”, dijo Ricci en ‘Espectáculos’ sobre Shirley Arica.



También contó que la ‘combatiente’ le aseguró que hace cinco meses había terminado con Pío y que no le tenía miedo. “Él puede opinar lo que quiera, no me interesa lo que diga”, afirmó la pareja de Shirley Arica.