Shirley Arica: Presunto amante de 'Chicha realidad' contó toda su verdad [VIDEO]

Por: Eric Castillo y Lady Gamarra



‘Es explosiva pero auténtica’, afirmó Angelo Ricci sobre Shirley Arica, con quien fue ampayado hace unos días, aunque descartó tener una relación.“Conozco a Shirley hace tiempo, las cosas están fluyendo, hay ‘química’, pero no tenemos una relación”, comentó Ricci.

¿No te pone nervioso su carácter explosivo?



Tiene un carácter complicado; sin embargo, es una buena persona, yo la acepto tal cual es, por eso es que nos llevamos bien.



Entonces, están en constante comunicación...



El domingo estuve en su casa. Ella está soltera hace cuatro meses y no hay problema para vernos. Quiero aclarar que nunca me metí en su relación porque está separada de su esposo (Rodney). Shirley me conoce bien, tengo dos hijos y un negocio con mi familia de productos industriales.

Pero tu expareja, Mariana, señala que le fuiste infiel...



Eso es falso, nunca tuve una relación con ella. Me ha decepcionado porque ha dicho que abortó.

Habló el 'saliente' de Shirley Arica.

AÍDA ALISTA DEMANDA



En tanto, Aída Martínez reveló que demandará a Shirley Arica, por calificarla de ‘lesbiana’ en televisión nacional. “Tomaré acciones legales, no solo me dijo lesbiana, sino palabras más fuertes. Iré por la vía legal y no es broma”, precisó Martínez.