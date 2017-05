'El Gran Show': Shirley Arica le declaró la guerra a Andrea Luna [VIDEO]

‘Me importa tres pepinos Andrea Luna’, afirmó Shirley Arica respecto a su compañera en el reality ‘El Gran Show’, quien le ganó un reto de baile sensual.



Shirley Arica despotricó contra Andrea Luna, enfatizando que realizó una mejor presentación en la pista de baile.



Sin embargo, se conoció que ambas tienen una ‘arruga’ del pasado, cuando compartieron aulas en la universidad y después de ser amigas se distanciaron completamente.

“Me da igual, me importa tres pepinos Andrea Luna, me la paso por los pelos y la vuelvo a tirar al piso. Soy una persona que dice lo que siente, no me parece justo haber quedado en sentencia, porque soy más sexy que ella por donde me vean”, comentó Shirley Arica.



Luego, agregó: “No me pone nerviosa la sentencia, porque mi vida es una sentencia, día a día me saco la mugre para salir adelante y esto no me va a tumbar al piso, sino que me hace más fuerte”, indicó Shirley Arica.

Shirley Arica se la tiene jurada a Andrea Luna.

‘NUNCA FUIMOS AMIGAS’



En tanto, la actriz de ‘Solo una madre’, Andrea Luna, minimizó la actitud de Shirley Arica y aclaró que nunca fueron amigas.



“Nunca hemos sido amigas, que yo recuerde. No tengo nada contra ella, me parece rara su actitud. Creo que ella debe controlarse, estamos en una competencia y cualquiera puede perder”, dijo.