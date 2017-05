Shirley Arica le quita la máscara a Andrea Luna y la califica de fingida [VIDEO]

El escenario de El Gran Show no es el primero en el que se encuentran Andrea Luna y Shirley Arica. Pues, en el 2008 fueron compañeras de la universidad y luego participaron en un concurso de belleza. Parece que estos encuentros ha ocasionado cierto recelo entre las guapas participantes.

Shirley Arica no tuvo reparos describir de una manera poco amigable a su compañera Andrea Luna. En una entrevista con Sheyla Rojas de Estás en Todas, se retractó por las expresiones agresivas que tuvo contra ella después de El Gran Show, pero también calificó a la actriz como una ‘fingida’.

“Creo que debí medirme un poco, respirar y luego hablar”, dijo Shirley Arica esta mañana porque días anteriores había dicho “A Andrea Luna me la paso por los pelos y la vuelvo a tirar. Yo soy súper más sexy que ella” luego del veredicto de El Gran Show.

Shirley Arica califica de fingida a Andrea Luna

A pesar de haber reconocido que estaba exaltada, volvió a tener fuertes comentarios para la actriz. “No me cae. La noto muy fingida y esa gente no me gusta, pues. Paz y amor si la veo.”, mencionó y al final mencionó de manera irónica “Hola, porque ella no conoce a nadie”.



