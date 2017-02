Shirley Arica: Esposo metió puñete y terminó en comisaría [VIDEO]

Dean Pío Rodney, esposo de Shirley Arica, está envuelto en un nuevo escándalo al ser denunciado por Óscar Gustavo Ormeño Rojas de agredirlo físicamente y causarle cortes en el rostro.

Ormeño contó que el sábado, al promediar las 8 de la noche, se dirigía con su enamorada a una sanguchería en Magdalena. En el trayecto se cruzaron con Pío y un acompañante, quienes le faltaron el respeto a su pareja con palabras subidas de tono. Él se acercó a reclamarles y en respuesta recibió, por parte de Pío, un puñete en el rostro.



“Yo tenía lentes y con el golpe se rompió la luna. Mi hizo un corte en el pómulo y debajo de la ceja. Él se fue y yo lo seguí, inmediatamente me comuniqué con la policía para que detenga al tipo que me agredió”, comentó.



El esposo de Shirley Arica y su amigo fueron trasladados a la comisaría de Magdalena del Mar, donde permaneció varias horas y después de pasar los exámenes toxicológicos correspondientes fue dejado en libertad.



“Seguiré con el tema legal, porque una agresión no puede quedar impune y, más aún, porque me calificó de ratero”, señaló Ormeño.



LE ROBARON

Por su parte, Pío asegura que Óscar Ormeño le robó su celular. Además, reconoció que el día del incidente había consumido alcohol.



“Estábamos caminando y él (Ormeño) se nos adelanta. Nos ha pasado y ya estaba con mi celular, mis audífonos blancos... sí, si he tomado, no voy a mentir”, afirmó.



En tanto, Shirley Arica dijo que no sabía lo sucedido con su esposo, porque estaba fuera de Lima (en Pisco) trabajando y que no había podido comunicarse con él, porque ‘le robaron el celular’.

