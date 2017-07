Shirley Arica: Su esposo encaró en vivo a 'nuevo galán' de la chica realidad ¡FUEGO! [VIDEO]

Tremendo escándalo. Luego de enterarse en vivo que su aún esposa Shirley Arica aparece chapando con un nuevo galán en un 'ampay', Rodney Pío Dean encaró a Angelo, el amiguito de la chica realidad.

En plena edición de 'Cuéntamelo todo', el esposo de Shirley Arica le recriminó al 'nuevo galán' de la chica realidad por supuestamente haber dicho que todo se trató de un 'vacilón'.

"Osea que Shirley es un vacilón. ¿De que la pegas tú? Ya nos veremos las caras para hablar personalmente. Ojalá que así como hablas me lo digas en la cara", le dijo Pío a 'Angelo', el amigo de la polémica modelo tras la difusión del ampay.



Por otro lado, el 'amigo' de Shirley Arica dijo que tenía entendido que ella estaba separada de Pío a pesar de que seguían casados. "Ella me dijo que no tenía una relación con él desde hace 5 meses", comentó.