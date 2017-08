Shirley Arica: Expareja de Angelo Ricci la acusa de no tener códigos [VIDEO]

“Shirley Arica no respetó los códigos o quizá le faltó cariño, pues no me explicó cómo es que ahora está con Angelo (Ricci), siendo mi amiga”, detalló Mariana Zegarra, madre del hijo de la nueva pareja de la ‘Chica realidad’.

“Me da un poco de risa y a la vez pena, también por él. Consideraba bastante a Shirley, y de él, nunca me imaginé que se pudiera meter con mi amiga porque trabajábamos como anfitrionas. Estoy desilusionada y apenada porque no pensé que actuara de esa manera, seguro tuvo sus motivos, quizá le falta cariño y tal vez él se lo dé. Nadie puede negar o prohibirle que estén, pero hay códigos, no creí que los rompería, hay miles de hombres...”, dijo Zegarra sobre Shirley Arica.

¿Y cómo te enteraste que eran pareja?



Ella me escribió un día antes del ‘ampay’ para pedirme disculpas... nuestra amistad duró hasta ese día. Ella estuvo en mi cumpleaños y yo en el suyo. Ellos se conocían y sabía que era el padre de mi hijo. Sé que han formalizado, pero, la verdad, él no sabe lo que quiere.



¿Tu relación con Angelo cómo quedó?



Hace tres años terminamos y teníamos una relación de respeto. Que estén no me afecta, pero yo no podría meterme con Pío. Solo deseo que Angelo cumpla con mi hijo.