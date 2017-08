Shirley Arica: ¿Su esposo se venga y publica fotos íntimas de la chica reality?[VIDEO y FOTOS]

La modelo Shirley Arica siente que vive un infierno tras filtración de fotos íntimas. En las imágenes se vería a la modelo completamente desnuda. Además, la integrante de Combate recibe amenazas porque también existiría un video privado.



La modelo Shirley Arica afirma estar indignada porque no es ella la que aparece en las imágenes. "No sé por qué hacen esto, sospecho que fue Pío Dean, seguro es una persona que no trabaja", explica la integrante de Combate.



Shirley Arica afirma que se trata de un Photoshop. "Yo nunca me fotografío, los que filtran esto sólo quieren manchar mi imagen. En las fotos se me ve sola como si estuviera posando para una cámara", explica la modelo.



Rodney Pío negó haber sido la persona que difundió fotos y video de Shirley Arica ya que ni siquiera estaba enterado que existían fotos de ella desnuda. Dijo no entender por qué su actual esposa insinuó que él podría haber sido.



Su esposo aseguró que ella nunca se tomó fotos desnudas con el y cree que se trataría de un montaje. “Si ella no tiene fotos con esas características entonces cómo yo podría difundirlas si no existen", explicó Pío Dean sobre Shirley Arica.



Shirley Arica y Pío Dean terminaron su relación tras un ampay en donde se ve a la modelo besando a un chico. Además, la chica reality afirmó que Dean era homosexual y que ella se había cansado de vivir una mentira.