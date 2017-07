¡Pero qué boquita! La combatiente Shirley Arica perdió los papeles durante la última edición del programa Cuéntamelo Todo. Vía telefónica, no solo discutió con 'Metiche', también lanzó un tremendo insulto a la supuesta ex de su nuevo galán.

Shirley Arica llamó estúpido a Metiche cuando este le reclamaba por su rol de madre y el ampay en el que se le ve chapando al que sería su nuevo saliente,

En plena discusión, Mariana, la ex de 'Angelo' su nuevo saliente, dijo que Shirley Arica estaba 'borracha' mientras hablaba con el programa, la 'chica realidad' arremetió con todo.

Shirley Arica y Metiche

"Tu cállate perr* de mierd* que me llegas al pinch*", dijo Shirley Arica despertando el asombro de todos los panelistas de 'Cuéntamelo Todo'.

Luego de escuchar lo dicho por 'Metiche', Shirley Arica respondió muy furiosa vía telefónica y dijo que le importaba poco lo que él opinaba. "No eres nada ni nadie para juzgarme como madre", mencionó.

"Si yo me agarro al chino de la esquina es mi problema. Estoy soltera hace cuatro meses y me puedo agarrar a quien miércoles me dé la gana", dijo una enfurecida Shirley Arica.