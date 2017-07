Shirley Arica y 'Metiche' tuvieron TREMENDA BRONCA en vivo ¡Se dijeron de todo! [VIDEO]

Tremenda bronca fue la que protagonizaron Kurt Villavicencio, el popular 'Metiche', y la combatiente Shirley Arica en la última edición de 'Cuéntamelo todo'. La 'chica realidad' le dijo de todo al animador luego de que este le cuestionara su rol de madre.

Luego de la difusión de las imágenes en las que se ve a Shirley Arica besando con pasión a su nuevo galán de nombre 'Angelo', 'Metiche' dijo que le parece pésimo que 'descuide' a su hija de dos años.

Luego de escuchar lo dicho por 'Metiche', Shirley Arica respondió muy furiosa vía telefónica y dijo que le importaba poco lo que él opinaba. "No eres nada ni nadie para juzgarme como madre", mencionó.

Shirley Arica y Metiche

"Si yo me agarro al chino de la esquina es mi problema. Estoy soltera hace cuatro meses y me puedo agarrar a quien miércoles me dé la gana", dijo una enfurecida Shirley Arica.

"No me calmo porque me llega este programa de porquería que a cada rato me chancan. A mí nadie me va a decir que no amo a mi hija, para que alguien venga como ese 'estupido' (Metiche) a decir que no le dedico tiempo, ¿quién demonios se cree?", agregó muy enérgica 'la chica realidad'.

Shirley Arica mencionó que ella puede estar con quien le de la gana. En un arranque de ira, la modelo incluso mencionó que su esposo 'Pío' le gustaban los hombres y que por eso terminó su relación con él.