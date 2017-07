Shirley Arica: 'Metiche' la critica por este motivo [VIDEO]

Kurt Villavicencio, ‘Metiche’, arremetió contra Shirley Arica, con quien protagonizó una acalorada discusión en el programa ‘Cuéntamelo todo’, luego que el panelista la criticó por las imágenes donde se le ve besándose con Ángelo Ricci.



“Es supermalcriada. No le da ningún buen ejemplo a su hija cuando aparece ‘chapando’ y colgándose de un tipo. Me parece pésimo que una mujer casada se exponga a ese tipo de cosas. Shirley Arica dice que ha cambiado, pero para mí, no lo ha hecho”, sostuvo ‘Metiche’.



¿Crees que vuelva con su esposo Rodney?

Conociéndola, de hecho que van a volver. Es una pareja tóxica, enfermiza, que se hace daño... Hemos visto que hay mucho golpe y trago entre ellos.



Por otro lado, ayer Shirley Arica fue a una clínica por una dolencia en el hombro por las competencias.

Shirley Arica contra su esposo