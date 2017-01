Shirley Arica pedirá garantías para su vida por bronca con Melissa Klug

Por: Milagros Casas



La modelo Shirley Arica solicitará garantías para su vida, porque teme que Melissa Klug le haga daño, tras conocerse que la popular ‘Chica realidad’ le tiró tres cachetadas al hermano de la ‘Blanca de Chucuito’.

“Procederé legalmente y pediré garantías, porque sé que (Melissa) es una mujer bastante avezada y no quiero que me pase nada”, precisó Shirley Arica.

Asimismo, Shirley Arica se mostró fastidiada, luego que se filtró una fotografía donde se le ve durmiendo en una camioneta junto al hermano de Melissa Klug, Joseph, pese a que anteriormente negó la existencia de la mencionada imagen. Sin embargo, desmintió haber sido infiel a su esposo Rodney Pío con Klug.

“¿Por qué estaba durmiendo? Me quedé dormida porque estaba cansada. En ese tiempo no estaba con Pío, la foto es de hace tres o cuatro meses. Creo que él filtró la foto porque lo ‘cuadré’. No tenía de dónde cogerse”, añadió la controvertida Shirley Arica, quien negó haber tenido más de una amistad con Joseph Klug.

SIGUEN EN SALIDITAS



Por su parte, Ítalo Villaseca, flamante jale de ‘Combate’, dijo que sigue saliendo con Melissa Klug y que ella le gusta mucho.



“Estamos saliendo, siempre he dicho que voy a frecuentar a Melissa Klug. Sí me gusta, es una mujer guapa y eso no se puede ocultar”, dijo Ítalo.