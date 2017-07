Shirley Arica revela que terminó con esposo porque descubrió que le gustaban los hombres [VIDEO]

¡Lo contó todo! Shirley Arica explotó con 'Cuéntamelo todo' por las continúas críticas que le hacen en el programa. La chica realidad' no solo se 'despachó' contra 'Metiche' por cuestionar su rol de madre, también reveló un supuesto secreto íntimo de su esposo, Pío Rodney.

Cuando Shirley Arica mencionaba que su aún esposo no aportaba dinero para la manutención de su hija, la furia se apoderó de ella y terminó mencionando que a él le gustaban los hombres.

"A mi Pío no me pasan ni un sol. A mi me gustan los homnbre s y a él también ¿Entonces? ¿Cómo haríamos? Cuando un hombre no trabaja y no se pone los pantalones es por las puras. Y si a mí me gustan los hombres a él también le gustan", dijo Shirley Arica muy ofuscada.

Shirley Arica contra su esposo

La popular 'chica realidad' incluso confesó que éste fue el verdadero motivo por el cual terminó su relación con el padre de su hija. ¡Qué fuerte! ¿Lo habrá dicho por cólera?

"Y sí a mi me gustan los hombres, porque me encantan los hombres, a él también y por eso decidí un paso al costado. Las cosas como son", agregó Shirley Arica.

Por otro lado, Shirley Arica también arremetió contra Aída Martínez que se encontraba como panelista en el programa de farándula. "No soy borracha, es mi hija y tú no tienes una hija porque eres lesbiana", indicó.