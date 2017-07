Shirley Arica: Rodney ‘Pío’ enviará carta notarial para que se rectifique por decir que le gustan los hombres [VIDEO]

Rodney ‘Pío’ Dean reveló que le envió una carta notarial a su aún esposa Shirley Arica para que se rectifique de las acusaciones que ponen en tela de juicio su virilidad. Además, aseguró que se divorciará de la ‘Chica realidad’.



“Ya pasó la tormenta, estoy más tranquilo. Ahora, solo quiero dedicarme al tema de mi hija, a quien no veo hace dos semanas, no me dejan verla. Por eso, estoy pidiendo una conciliación, para ver el tema de su pensión y el régimen de visitas. También le mandé una carta notarial para que se rectifique de lo que dijo públicamente. Yo estoy seguro de mi sexualidad, no me gustan los hombres, son manotazos de ahogado lo que dijo. A mí no me afecta, pero sí a mi familia. Obviamente, me preocupa mi hija, no me gustaría que la molesten en el colegio”, expresó Rodney sobre Shirley Arica.

Por otro lado, comentó que sus sentimientos hacia Shirley Arica han cambiado. “Ya no siento nada por ella. No es resentimiento, pero sí estoy fastidiado (por la infidelidad de ella cuando fue ‘ampayada’ besándose con Angelo Ricci), molesto por lo que hizo. Después de la conciliación, se iniciará el divorcio, ya es una decisión tomada. También analizo pedir la custodia de mi hija”, afirmó Pío que se dejó ver con una jovencita.



¿Y por qué comentó lo de Carlos Cacho?



Al principio lo tomé como una payasada, porque somos ‘patas’, pero ya no me gusta que diga esas cosas. Ya hablé con él (Cacho) y espero que se rectifique, porque si no, también le enviaré una carta notarial.

Rodney Pío dice que ya no siente nada por Shirley Arica.

Asimismo, aseguró que Shirley Arica inventó que su primo, el ‘Loco’ Vargas, le envió mensajes a Tilsa Lozano. “Él nunca se comunicó con ella, y Shirley lo hacía por fastidiar”, aseveró.



Por su lado, Roxana, su madre, precisó que su hijo se quitó una roca de encima al separarse de Shirley Arica. “Creo que será por mutuo acuerdo, porque no creo que quiera seguir casada con mi hijo. Sabía que iban a terminar, él tenía la ropa en mi casa, pero iba a dormir con ella. Estoy feliz de que las cosas se hayan terminado, porque él (Pío) se quitó la venda de los ojos”, precisó.