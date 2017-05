Shirley Arica: "Quiero bien lejos de mi vida a Rodney Pío"

Shirley Arica negó que se haya reconciliado con su esposo Rodney Pío Dean y dijo que es un hombre que ‘no vale la pena’.

“Esa relación ya está terminada. Nos van a ver juntos porque tenemos una hija linda, pero lo quiero bien lejos de mi vida. Es un hombre que no vale la pena ni siquiera para pensar en la posibilidad de darnos una oportunidad como familia. Lo mejor que me ha pasado es separarme de él, ya no estoy enamorada de Pío, hay un cariño porque es el padre de mi hija, pero sus acciones mataron el amor. Soy mucha mujer para él”, afirmó Shirley Arica.

De otro lado, Shirley Arica pidió a sus fans que la apoyen para salvarse de la sentencia en ‘El Gran Show’ marcando la opción la opción 19.



“Es difícil competir con Diana y Yaco, que tienen muchos seguidores, pero creo que hice una buena campaña y confío en salvarme”, señaló Shirley Arica.