Shirley Arica tildó de vago a padre de su hija [VIDEO]

Shirley Arica, a través de su cuenta en Facebook, criticó a su esposo Rodney ‘Pío’ Dean y lo calificó de irresponsable y vago.

“Qué lastima me das y qué arrepentida estoy de haber escogido mal y haberle dado a mi hija un padre tan irresponsable como tú, que piensa que solo vive de pañales y leche. Gracias a Dios tengo una buena economía y hoy por hoy puedo mantenerla sola. No daré detalles porque no vales la pena”, posteó Arica.

“Qué pena que sigas debajo de las faldas de tu madre y que hasta el día de hoy no trabajes, y encima, te prestes y no pagues. Ojalá tomes conciencia, aunque sé que no la tienes porque eres un conchudo, y termines de pagarle a mi mamá. Ya me cansé de taparte y venderte como el padre responsable que jamás fuiste, que todo el mundo sepa la realidad. Muchas personas dicen: “Es el padre de tu hija, piensa... pues ya lo pensé y con padres así, es mejor hacer de cuenta que no los tienes”, agregó Shirley Arica.

Shirley Arica también se refirió a la cadena que Rodney posteó en la misma red social, donde se puede leer: ‘Hay una chica que me robó el corazón , ella me llama papá’.

Shirley Arica le dice vago a padre de su hija.

“Esa cadena te queda grande. Pobre infeliz que no valoras a tu hija tan linda y que prefieras seguir de vago que ponerte los pantalones”, recriminó Shirley Arica.

Por su lado, su aún esposo respondió: “Te debo un gran respeto, primero por ser mujer y segundo por ser la mamá de Sky. No diré más, solita te darás cuenta #suelepasar”.