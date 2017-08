Shirley Arica: ¡Rodney Pío amenaza con quitarle a su hija! [VIDEO]

Rodney Pío reveló que su todavía esposa, la modelo Shirley Arica, no le permite ver a su menor hija Skaylar, a raíz que se separaron y podría demandarla por adulterio, luego que la ‘Chica realidad’ oficializó su relación con Angelo Ricci.

“Me parece una ridiculez que diga que es su nueva familia, porque está incluyendo a mi hija. Que yo recuerde todavía estamos casados, así que tiene que pensar un poquito más antes de hablar”, comentó Rodney Sobre Shirley Arica.



“No me interesa que Shirley Arica tenga una nueva pareja, pero no dejaré que mi hija tenga otra imagen paterna, porque yo soy su papá. Me parece una payasada, además lo que ella está cometiendo es adulterio y eso es penado por la ley, yo puedo proceder legalmente y tener la tenencia completa de mi hija”, agregó en ‘Espectáculos’.

Por otro lado, denunció que Shirley Arica no le permite ver a su bebé. “Hace tres semanas que no veo a mi hija, porque Shirley no quiere que la vea. Por eso, he iniciado un trámite de conciliación, pero lo ha rechazado. Hay otra citación y espero que vaya. Ella (Arica) sabe que mi hija es pegada a mí, que nos amamos, así que haré todo por la vía legal”, sostuvo Pío.



En tanto, Shirley Arica no se ha pronunciado al respecto, pero a través de su Facebook ha publicado fotos al lado de su pequeña. En estas, detalla que la bebé es su fuente de inspiración para seguir adelante.