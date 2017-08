Shirley Arica asegura que demandará por alimentos a Rodney Pío

Shirley Arica anunció que demandará por alimentos al padre de su hija, Rodney Pío, y que se separó de él porque la agredía física y psicológicamente.



“Por el momento, lo demandaré por alimentos porque es lo que corresponde. Si le pasa o no le pasa (a su hija), me da igual, ya me cansé de luchar contra algo que no va. No le voy a estar rogando a nadie por nada y menos le voy a rogar a un padre que quiera a su hija. Si uno ama, lo demuestra”, comentó Shirley Arica.

Rodney dijo que no dejas que la vea...



Porque él no quiere, no tiene la intención. Desde el 5 de julio hasta la fecha, no se manifiesta con una llamada ni con un depósito (dinero).



Se comentó que también desea luchar por la tenencia de la bebé...



Eso no pasará. Para hablar de una tenencia, hay varios factores, no solo porque él quiere así se hará.



Le molestó que digas que ya tienes una nueva familia y que reemplazarás su figura paterna con tu pareja, Angelo Ricci...



Él (Rodney) será el padre de mi hija toda la vida, hasta que Dios lo permita. Es su padre, lamentablemente. Nadie lo va a reemplazar, ni Angelo ni Juan ni nadie. Mi hija no conoce a Angelo ni lo va a conocer en un buen tiempo.

Shirley Arica: "Rodney Pío me insultaba y era agresivo".

Comentaste que Rodney era muy agresivo contigo...



Era una persona agresiva. Me maltrataba psicológicamente, esa fue la gota que derramó el vaso, porque era insulto tras insulto y luego venía con su cara de arrepentimiento. Rodney tiene tres denuncias, hasta un poco más, por agresión física y psicológica. Ese fue uno de los motivos por los que me separé. Ya le mandé dos cartas notariales a su mamá y a él también, para que no hablen de mí.



Aída Martínez señaló que tienes problemas con el alcohol y debes ir a terapia...



Tengo un folder de cartas notariales, la que sigue será para ella.