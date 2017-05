Shirley Arica no teme que Tilsa Lozano mande carta notarial por decirle 'amante' del 'Loco' Vargas

Shirley Arica afirmó que está tranquila y no teme que Tilsa Lozano le mande una carta notarial, pero sí le aconsejó que ‘pare su balón’, porque fue ella la que expuso su vida al contar su romance con el ‘Loco’ Vargas en un programa de televisión.

“Creo que la justicia tiene cosas más importantes que hacer, que preocuparse por si le dijeron amante a alguien. No le tengo miedo a sus cartas notariales, porque no dije nada que no sea verdad y no tendría por qué demandarme”, dijo Shirley Arica, quien estará presente en ‘Salsa con clase 5’ con Jerry Rivera, Víctor Manuel y Tony Vega el 15 de junio, en el Lawn Tennis.

Entonces, que ‘apechugue’...



Ella fue la que se sentó (en ‘El valor de la verdad’), la que expuso su vida, entonces, ahora que ‘pare su balón’. Ya hablaste, ya metiste las cuatro, ahora afróntalo.



Por cierto, Juan Manuel y Blanca celebraron 15 años de relación.



Me parece lindo verlos juntos después de tantos problemas, de tantas caídas. Tienen unos hijos hermosos y, a pesar de todas las cosas malas, siguen unidos. Lo han gritado a los ‘cuatros vientos’ para las envidiosas.



¿Tilsa sería una de la envidiosas?



No lo sé, ja, ja, ja (hace con la mano la ‘V’ de Vengadora).

CRITICA A ANDREA LUNA



De otro lado, Shirley Arica afirmó que no le parece justo que Andrea Luna esté en la final de ‘El Gran Show’.



“Siento que hubo favoritismo con Andrea... creo que hubo galas en que no estuvo al cien por ciento y el apoyo de Michelle Alexander era incondicional en cuanto el puntaje, por eso dije que también quería ser protagonista de una de sus telenovelas, a ver si me ponía 10”, manifestó Shirley Arica entre risas.