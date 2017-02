Shirley Arica: Tilsa Lozano estaba oliendo al ‘Loco’

Shirley Arica reveló que hace un mes, aproximadamente, Tilsa Lozano intentó comunicarse con el futbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas.



“Hace un mes, Tilsa Lozano intentó comunicarse con el ‘Loco’. Antes que ella (Blanca Rodríguez) viniera a Lima. Tilsa lo estaba ‘oliendo’”, aseguró entre risas la popular ‘Chica realidad’.

En otro momento, llamó ‘polilla’ a Tilsa Lozano, pues en su programa la modelo envió saludos a la mamá de Vargas.

“A quién le va a gustar que salude a su suegra”, expresó.



Según contó Arica, es muy amiga de Blanca Rodríguez.

“Son parte de mi familia, él es primo directo de Pío (su esposo), jugaban desde chiquitos. Siempre nos encontramos, hacemos parrillada, vamos a la piscina”, reveló.



En otro momento, aseguró que Tilsa Lozano y su pareja Miguelón estarían separados desde hace buen tiempo.



“Esto es hace rato. Los he visto separados, me los he cruzado en una discoteca del sur hace dos semanas. Estaban en ‘boxes’ separados. Tilsa Lozano tuvo su hija con Miguelón porque se le pasaba el tren”, señaló Arica.



SE CASA EL ‘LOCO’



Por otro lado, Juan Manuel Vargas aseguró que se casaría con Blanca en junio, además contó que después del traspié que tuvo con Tilsa, le pidió perdón.



“Para mí Blanca es una mujer número uno. Ha sabido ser inteligente... Me he sacado la lotería con una buena mujer... Uno tiene que reconocer cuando la ha ‘cag...’, a mí me tocó el momento de hablar mi verdad en cuatro paredes y pedir perdón”, dijo Juan Manuel Vargas.