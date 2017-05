Shirley Cherres desmintió así supuesto romance con Chiquito Flores [VIDEO]

‘Supérame, papacito, supérame de una vez’, fue la recomendación que le envió Shirley Cherres a ‘Chiquito’ Flores después de que el futbolista afirmó que tuvo una relación con la rubia en el 2001.

“Él dice que ha estado conmigo, que hemos tenido una relación de 3 meses. Yo jamás he estado con él. Hemos sido amigos, porque no puedo negar la amistad, pero qué hace yendo a todos los programas hablando de mí. Un caballero, para empezar, no debe decir ‘yo estuve con fulanita’, más sabiendo que te niega, que nunca fuiste importante en la vida de esa persona”, afirmó Shirley Cherres.

A lo mejor él no significó nada para ti, pero tú dejaste huella...



Creo que debo haber sido el amor de su vida ja, ja, ja... pero ya le he dicho que me supere. Es más, le he regalado tres soles de amor propio, dignidad y de educación también, porque se le sale la patanería.

¿Por qué crees que habla de ti?



No sé qué hace acordándose de mí, si no me interesa ni como hombre ni como amigo.



¿Nunca te gustó?



No, me caía muy bien, parecía buena onda, pero eso no quiere decir que fue mi pareja, habla de despechado, de dolido. Está hablando del 2001, en ese año no era conocida, creo que está un poquito mal de la cabeza.

Shirley Cherres cuadra a Chiquito Flores.

¿Nunca tuvieron nada?



Nada, ni un choque y fuga. De qué vale que tenga tamaño si no tiene cerebro, y si fui su sueño, que me supere.