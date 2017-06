Soda Stereo: Artistas del 'Cirque du Soleil' invadieron calles de Lima [VIDEO y FOTOS]

Los artistas del Cirque du Soleil ya se encuentran en Lima. Dentro de pocas semanas se estrena en nuestro país el espectáculo 'Sép7imo Día', inspirado en la música de la mítica banda argentina Soda Stereo. Los acróbatas se mostraron con la expectativas al máximo por el inicio de la temporada.

'Soda', 'Flower' y 'Stereo', nombres de los personajes del show del Cirque du Soleil, contaron detalles de lo que veremos desde el 23 de junio en el Jockey Club con 'Sép7imo Día'.

Hasta el momento se han vendido más de 50,000 tickets previo al estreno de 'Sép7imo Día'. En Argentina, cerraron hace unas semanas una temporada exitosa.

CAMBIO DE FECHAS

One Entertainment, empresa encargada de 'Sep7imo Día – No Descansaré' en Perú, informó que todas las fechas han sido reprogramadas pues los equipos técnicos necesarios para la presentación no llegarán a tiempo.



El paso fronterizo de Jama entre Argentina y Chile, que es la ruta hacia Lima para el transporte terrestre de los equipos, fue cerrado imprevistamente por las autoridades gubernamentales de Argentina y Chile durante la última semana.