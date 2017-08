Alejandra Baigorria: Actriz ecuatoriana acusa a chica reality de protagonizar video XXX ¿Qué pasó? [VIDEO]

La actriz ecuatoriana Sofía Caiche fue acusada de aparecer en un video XXX. Ella indicó que en realidad la protagonista del video es una integrante del reality peruano Esto es Guerra, Alejandra Baigorria ¿QUÉÉEEÉ?

​

​La primera reacción de Sofía Caiche fue involucrar a Alejandra Baigorria debido a que el video que está publicado en la página porno Xvideos dice el nombre de la peruana. La integrante del reality Esto es Guerra tuvo que precisar a los medios de espectáculos que tampoco se trataba de ella.



La actriz ecuatoriana publicó esta información en su Instagram para "salvar su honra". No obstante, al precisar con tanta seguridad que se trataba de Alejandra Baigorria, terminó afectando a la chica reality.



Alejandra Baigorria ya habló sobre este video íntimo hace un año porque la grabación se viralizó anteriormente. "Yo digo qué gente tan mal para intentar involucrarme en un video de ese tipo", dijo la chica reality cuando le preguntaron sobre el tema en un programa de Espectáculos.

Iniciamos un nuevo proyecto, hoy me asocio a la marca DMB JEANS para producir lo mejor en pantalones. Entérense más siguiendo a @dmbjeansoficial Video: @kodeak01 Ph: @rodrigodiazfoto Producción: @angoraperu Una publicación compartida de Alejandra Baigorria A. (@alejandra_baigorria) el 10 de Jul de 2017 a la(s) 10:07 PDT

La actriz ecuatoriana tuvo que aclarar el tema al darse cuenta que no se trataba de Alejandra Baigorria. "YO no la conozco a esta niña competidora de reality, yo solo investigue y di con la "supuesta chica" del video y lo comunique enseguida para LIMPIAR mi honra con esta bajeza donde me involucraron", escribe Sofía Caiche en Instagram.



Sofía Caiche le hace llegar sus disculpas a Alejandra Baigorria por Instagram. "Si la conocen o puedan avisarle deseo pedirle MIL DISCULPAS públicamente por este error que se ha suscitado. Lo que menos deseo es tener inconvenientes con nadie, peor aún señalar a un hermano o juzgar", precisa la ecuatoriana.



La ecuatoriana pide que entiendan que sintió desesperación al ver que la acusaban en salir en un video pornográfico. "Dentro de mi desesperación lo que hice fue decir NO SOY yo POR DIOS. Por vergüenza a mis padres e hijos. Jamás he estado involucrada en este tipo de cosas en los 21 años de trayectoria que voy a tener en Television de mi bello Ecuador", escribió

Sofía Caiche sobre Alejandra Baigorria.



Hace cuatro días se volvió viral la noticia de que la ecuatoriana salía en un video íntimo. Sofía Caiche lo desmintió y así fue que termino involucrando a Alejandra Baigorria. Ambas tienen facciones físicas similares.