Sofía Franco: Antonio Pavón no la ve como competencia [VIDEO]

No le teme a la competencia. Antonio Pavón le dio la bienvenida a ‘Cuéntamelo todo’, que se estrena hoy por ATV, y dijo que Sofía Franco no es su competencia y que ellos son un equipo sólido.



Van a competir con Sofía Franco...

Yo no compito con nadie, sino conmigo mismo. Yo trato de hacer mejor mi trabajo.



¿Se sienten seguros de seguir liderando el rating?

Creo que somos un equipo muy sólido y lo transmitimos a la gente, los queremos mucho.



¿Hay algún temor?

No, de momento solo desearle todo lo mejor.



¿Crees que tienen las ‘armas’ suficientes para hacerle frente a la competencia?

Bueno, la gente va a tener la opción de poder ver lo que más le guste.



Hablando de otro tema, ¿cómo va la relación con Sheyla Rojas?

Buenísima.



¿Tú estás soltero?

Solterísimo (risas).

