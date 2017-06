Sofía Franco apoya a Fiorella Rodríguez [VIDEO]

Sofía Franco desmintió que el programa matutino ‘Cuéntamelo todo’ vaya a cambiar de horario y está contenta con los resultados.

“Vamos avanzando, contentos todos con el programa, son tres horas y tenemos picos buenos. Si ven el rating en detalle, el resultado es bueno. Sobre el horario, eso lo ven los gerentes, lo del mediodía creo que quedó descartado, solo fue especulación y no hay nada de eso”, indicó Sofía.



¿Sabes que Fiorella Rodríguez ahora saldrá con su bloque los sábados?

​

A Fiorella se le quiere un montón. ¡Fuerza, amistasí! Sea una vez por semana o todos los días, estar en contacto con la gente y seguir chambeando se debe agradecer, sé que le irá bien los sábados.

De otro lado, mencionó que no le da temor hablar de Rosángela Espinoza ni tampoco recibir puyazos de su parte.



“La ‘Rous’ está desatada, anda en boca de todos, me imagino que no debe ser muy agradable que la nieguen, la ninguneen y que luego salga la mamá de este jugador (Zambrano) a decir que se quiere colgar”, indicó. (B.Pashanasi).

La conductora se mostró emocionada cuando le hicieron esta pregunta.