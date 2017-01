Sofía Franco cuenta cómo va su matrimonio y demuestra que tiene 'calle' [VIDEO y FOTOS]

Sofía Franco es una rubia con calle, enamorada y madre, que está a punto de cumplir 40 años con un balance en azul en su vida, pues no se arrepiente de las experiencias vividas. Hoy, se ha embarcado en un nuevo proyecto televisivo apostando por el espectáculo en ‘Cuéntamelo todo’. Afirma que su tiempo también lo dedicará a atender temas personales, como preparar su boda con Álvaro Paz de la Barra, padre de su hijo Salvador y con quien lleva una excelente relación.



‘¡Cuéntamelo todo!’ es un nuevo reto en tu carrera, ¿Por qué el cambio de canal?

Siempre es bueno arriesgar. Estoy muy agradecida con el canal que trabajé (América TV). Fueron tres años llenos de aprendizaje y de compartir con una excelente persona que es Maju (Mantilla). Tenía ganas de probar otras cosas y asumir otros roles. Este programa no es lo mismo (que ‘Al aire). Apuesto por el tema de espectáculos, por el equipo que tenemos, por un horario que extrañaba (8:30 de la mañana).



¿Optaste por un programa matutino porque quieres tener más tiempo con tu familia?

No sabes, estoy supercontenta de ir a recoger a mi hijo del colegio.



Ahora que hablamos de temas familiares, ¿en qué quedó tu matrimonio con Álvaro Paz de la Barra?

Somos flojos, ja, ja, ja. Lo queríamos hacer para fin de año, pero se nos pasó el tiempo por diversos motivos. Sí queremos hacerlo, pero no queremos presión, como sucedió con Brunella (Horna), que de tanta presión terminaron cancelando. Lo mío no pasa por ahí, necesitamos más tiempo para organizar una boda. Toda la logística, la inversión, es complicada. Ahora ya no quiero fiesta, ahora quiero irme de viaje, voy cambiando porque soy media voluble con mis ideas.



¿Has pensado en un vestido blanco con una cola larguísima para tu boda?

No. Lo que quería hacer no era precisamente lo que comentas. Deseo una linda ceremonia. De hecho, queríamos hacerlo por civil para probar qué tal. Vamos muy bien como familia, nos queremos mucho, nos amamos, estamos enseñándole a Salvador (su hijo) lo mejor que es vivir en familia. Eso es una bendición. Hoy por hoy, nadie te asegura la felicidad eterna. Pero hay que regar la plantita, como diría Flor Polo.



¿Y la plantita está bien regada?

Sí, ¿no ves? Ja, ja, ja.



Como toda relación, la tuya pasó por una crisis…

En algún momento hubo fricciones, como todas las relaciones. Pero eso ya está superado totalmente. Eso pasó hace dos años. Ahora estamos superbién.



¿Los problemas superados terminan haciendo más fuerte una relación?

Sí, sobre todo dialogar. He aprendido a ser un poco más comunicativa en casa.



¿Y una conductora con un abogado son compatibles?

Sí. Él siempre espera que yo me sienta feliz en el campo donde me encuentre. De hecho, está emocionado con este estreno, está seguro de que será un éxito. Eso me da mucha confianza.

¿Cómo te va con la maternidad?

Muy bien, ya mi hijo tiene cuatro años. Es un niño lindo, lleno de vida y felicidad. Tiene una personalidad divina, es sociable, juguetón.



¿Se viene el segundo?

No, por ahora nada. Es difícil trabajar embarazada. Este año no está contemplado.



¿Álvaro es tu cable a tierra?

Sí, de hecho que sí, en algunas cosas recurro a él para un consejo. Vivo con él, definitivamente conversamos antes de dormir y en cualquier momento del día. Él es una persona muy centrada.



¿Cuánto afectaron las palabras de Pamela Verde sobre ti (dijo que Sofía le había quitado a su novio)?

¡Uy, no! Yo no hablo de gente que no conozco.



Rodrigo González, ‘Peluchín’, te calificó de ‘desleal’, ¿te sorprendieron sus palabras?

He decidido no hacer más comentarios al respecto, porque si uno se entiende y las cosas quedaron así, es mejor no tocar el tema. Prefiero evitar, para que no se malinterprete. A nadie le gusta pelearse con un amigo o examigo.



Después de tantos años, ¿cómo ves aquella vinculación amorosa que hubo entre ustedes?

Lo disfrutamos en su momento, fuimos felices y ya está.



Algunos comentaban que era ‘armado’...

No, hubo un cariño muy especial de ambos lados. Lamentablemente nos hemos distanciado y ya no hay una relación amical.



¿Te gustaría recuperar esa amistad?

Con el tiempo quizá. Dios mediante. No sé.



Algo que no quedó claro fue la gresca que tuviste con Silvia Cornejo (dejó entrever que la relación de Sofía con Álvaro había terminado), ¿la agrediste como ella dijo?

Eso quedó clarísimo. Fue un incidente que no debió ocurrir. Ahora que tiene su hijito habrá madurado en muchos aspectos. La gente aprende a ser gente, a ser persona. Ella comentó a su manera (que la agredí), pero no hubo ninguna agresión. Lo que pasó es lo que se vio.



Queda claro que por tu familia ‘sacas las garras’.

Bueno, seguro que sí. Pero ella dijo otras cosas por ahí, todo fue por la calentura del momento. Ella fue la que se equivocó y ahora está viviendo una etapa maternal, mis felicitaciones para ella.



¿Eres una ‘mamá leona’?

Por mi hijito sí, ahora ella también lo será.



¿Eres una gringa con calle?

Sí, he mataperreado por Santa Catalina, Surquillo, por todos lados. Sí, tengo calle. Conocer un poco de todos lados es importante. Me gusta la gente coloquial, la gente que camina sin caretas, que es como es.



En televisión te he escuchado algunas jergas…

Sí, algunas me sé, aunque ya me voy olvidando. Me encanta, hay que ser divertida en la vida, hay que ponerle su cuota de humor.



¿Has disfrutado de la vida?

Sí, a mis años no me arrepiento de nada. Todo es aprendizaje, experiencias y anécdotas. Uno cae, se levanta y sigue para adelante.



¿Cómo recuerdas tu etapa en Estados Unidos?

Me hizo madurar, me ayudó a ser más independiente y empecé de cero. No solamente aprendí el inglés, sino que conocí a mucha gente.



(Johnny Valle)



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.