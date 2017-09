Sofía Franco: "Estuve muy preocupada por mis familiares en Florida" [VIDEO]

La conductora de ‘Cuéntamelo todo’, Sofía Franco, estuvo asustada por sus familiares tras conocerse que el huracán ‘Irma’ causó grandes inundaciones y destrozos en Florida.



“Tengo familia allá y estuve preocupada todo el fin de semana. Felizmente me comuniqué con ellos, quienes viven en Kendall (Florida), donde el huracán no hizo muchos destrozos como en otras zonas y gracias a Dios no ha pasado nada malo”, comentó Franco.



“En Cuba la cosa también se puso fea por este fenómeno, allá también viven algunas amigas”, agregó.



Por otro lado, Anelhí Arias contó que vivió momentos de terror junto a sus hijas, pues el huracán ‘Irma’ pasó muy cerca a su casa.

“El domingo los vientos eran fuertes, arrancó el árbol de coco que está en la puerta de mi casa. Tuve que poner música para que mis hijas no se asusten más. No tengo luz, ni Internet. Siento algo terrible dentro de mi pecho, ganas de llorar. Si no se desviaba el huracán, seguro mi casa se iba volando”, expresó la rubia.



A su vez, Vernis Hernández comentó que sus padres en Cuba se encuentran a salvo, tras el paso de ‘Irma’, pero ‘no hay comida’.

“Gracias a Dios mis padres están a salvo, solo tuvieron pérdidas materiales en sus casas. Sin embargo, el problema son los alimentos, no hay nada para comprar, todas las tiendas están vacías”, dijo la cubana. (L.G./ E.C.)

Huracán Irma arranca un árbol de raíz. Video: Facebook